Теракты в Москве ставят под сомнение безопасность Олимпиады в Сочи

Теракт в Москве ставит под сомнение звучавшие ранее утверждения о стабилизации обстановки на Северном Кавказе и подрывает безопасность Олимпиады в Сочи, заявил «Росбалту» старший научный сотрудник Центра кавказских исследований МГИМО МИД России Вадим Муханов, передает NEWSru.com. По его мнению, взрывы в московском метро ставят под сомнение утверждения федерального центра об успешности контртеррористических операций. «Нам говорили о том, что уже давно не происходит терактов в крупных городах. Но взрывы в московском метро продемонстрировали силу террористического подполья как на Северном Кавказе, так и на всей территории России», - отметил Муханов. «Одновременно взрывы в Москве ставят под сомнение мегапроекты, которые затевает руководство России. В первую очередь - Олимпиаду в Сочи», - полагает эксперт. По его мнению, за последние несколько лет появилось новое поколение «шахидов». Теперь остается надеяться, что взрывы в московском метро станут единичным эпизодом, а не началом новой серии терактов, отмечает Муханов.