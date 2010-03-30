Премьер-лига просит разобраться с украинскими арбитрами ФИФА

Премьер-лига просит Федерацию футбола Украины разобраться легитимно ли украинские рефери Сергей Даньковский, Игорь Ищенко и Олег Орехов получили статус арбитров ФИФА. Об этом говорится в письме президента премьер-лиги Виталия Данилова к президенту ФФУ Григорию Суркису. «В письме от 25.03.2010 года президент ФК «Ворскла» (Полтава) О.М. Бабаев указал на возможное незаконное предоставление судье С. Даньковскому статуса арбитра ФИФА. Председатель Комитета арбитров ФФУ В.В.Шевченко предоставил оригинальное объяснение этой ситуации. По его словам оказывается, что ФИФА поощряет систему несоблюдения собственных норм, поскольку «идет нам навстречу и позволяет привлекать больше молодых арбитров». Уверен, что ФИФА априори не может побуждать нарушать нормы, за неуклонным выполнением которых она следит. И вообще вряд ли курс международной федерации на омолаживание содействует фальсификациям, примеры которых привел О.М. Бабаев», - говорится в письме Виталия Данилова, текст которого размещен на официальном сайте премьер-лиги. «В своем интервью В.В.Шевченко рассказал об еще одном вопиющем случае. Оказывается, «в свое времени, когда были рекоменованы в ФИФА Ищенко, Орехов, они также до конца не следовали всем статьям». Неужели ФИФА поощряет подделку документов? Приведенные факты всколыхнули премьер-лигу, ведь раскрылась очередная проблема в украинском арбитраже. Просим разобраться легитимно ли С.Даньковский, И.Ищенко и О.Орехов получили статус арбитров ФИФА, на каком основании были сделаны соответствующие представления в ФИФА и кем из уполномоченных сотрудников ФФУ были совершены такие действия. Прошу в кратчайший срок проинформировать участников премьер-лиги о результатах служебного расследования», - говорится в документе.