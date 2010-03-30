«Спартак» оштрафовали на полмиллиона

Хоккейные клубы «Спартак» (Москва) и «Ак Барс» (Казань) оштрафованы КХЛ за нарушение технического регламента на 500 тыс. рублей и 100 тыс. рублей соответственно. Красно-белые наказаны за поведение своих болельщиков, которые после окончания шестого матча серии с «Локомотивом» (1:8) жгли на трибунах бенгальские огни, а также бросали посторонние предметы на лед. «Ак Барс» оштрафован за то, что один из болельщиков во время шестого матча плей-офф КХЛ с «Магниткой» (3:1) приблизился к скамье штрафников уральцев и устроил словесную перепалку с защитником Владиславом Бульиным, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на официальный сайт КХЛ.