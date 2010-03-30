Ломаченко мечтает о «Мустанге»

Вчера чемпион мира и Олимпиады Василий Ломаченко, признанный лучшим спортсменом страны двух последних лет, показал, что кладет шары в лузу почти так же, как разбивает соперников в ринге. В одном из киевских бильярдных клубов боксеры сборной Украины провели товарищеский матч с журналистами. Победили, но пообещали дать реванш. Утром Вербного воскресенья Ломаченко успел сходить и в церковь. А уже после обеда отправился катать шары. «Пост не соблюдаю, потому что тренируюсь», — говорит Вася, только что победой закончив свой бильярдный поединок. Кстати, на чемпионат Европы, который пройдет в Москве в июне, он не поедет. Придется нашей сборной защищать статус сильнейшей на континенте без своего лидера. «Я уже выиграл и чемпионат Европы, и мира, — говорит 22-летний Ломаченко. — Нужно отдохнуть немного. Вот будет турнир на призы Кличко в Киеве — приму в нем участие. А так главный турнир для меня — ЧМ-2011, на нем будет проходить отбор на Олимпиаду-2012 в Лондоне. Игры — мой основной стимул и цель. Потом уйду в профи». Ломаченко говорит, что предложений из профи-бокса у него хватает уже сейчас — из Америки, Германии, России. Предложения от компании Кличко К2 не поступало. «Я бы и не пошел к нему, — говорит боксер. — К Дону Кингу? Тоже не пошел бы. Я вообще слышал, что он на пенсию уходит». При этом Ломаченко признается, что был не против заключить контракт с кем-то из американских промоутеров. За профессионалами своей весовой категории (до 61,2 кг) Ломаченко не следит, мысленно себя с чемпионами Умберто Сото или Хуаном Мануэлем Маркесом не сравнивает. «Сейчас у меня одна весовая категория, а через два года будет другая. Я продолжаю расти, набирать вес. ЧМ и Олимпиаду выиграл в категории 57 кг, сейчас боксирую до 60 кг. Через два года, думаю, будет 66 кг». Василий уже знает, какой сделает себе подарок, если выиграет «золото» Игр-2012: «Кроме бильярда я очень люблю автомобили. Сижу на автосайтах, слежу за новинками. Выиграю в Лондоне — куплю себе Shelby Mustang GT». В США базовая модель стоит от $48 тысяч, у нас — гораздо дороже из-за пошлин. «Сегодня»