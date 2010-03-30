Известная индийская теннисистка выходит замуж

Индийская теннисистка Саня Мирза выйдет замуж за бывшего капитана пакистанской сборной по крикету Шояба Малика и после свадьбы переедет из Индии в ОАЭ. Напомним, два месяца назад Мирза расторгла помолвку с давним другом и однофамильцем Сохрабом Мирзой. «Моя свадьба станет, если на то будет воля Аллаха, самым большим днем в моей жизни. Я слишком долго находилась под пристальным вниманием прессы, и не хотела бы внимания публики к этому очень личному моменту моей жизни», – приводит слова теннисистки РИА Новости. Новый жених теннисистки в данный момент не играет в крикет, так как недавно был отстранен за создание конфликтной ситуации в команде.