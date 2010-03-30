Великова: Если Траньков будет кататься с Волосожар, они будут непобедимой пар

Заслуженный тренер России Людмила Великова рассказала о возможных партнерах для Марии Мухортовой и Максима Транькова после прекращения их совместного выступления. «То, что произошло сейчас в паре Мухортова-Траньков – абсолютно логично, они шли к этому. Но я вижу партнера для Марии уже сейчас, но не имею никакого права вмешиваться в это дело. Было бы настоящее желание кататься, а пару всегда найти можно, партнеров миллион. Пара же Татьяна Волосжар и Максим Траньков будет изумительной. Я занималась этим вопросом, когда у меня еще Тихонов катался, в 1996 году. Мы хотели уже тогда, чтобы Таня Волосожар выступала за Россию, но федерация Украины посчитала, что она добьется больших успехов со Станиславом Морозовым. Там, плюс ко всему, еще и любовь между партнерами была. Сейчас Таня поняла, что партнер тянет ее вниз, и так будет продолжаться и дальше. А Траньков – классный фигурист. И он, и Волосожар владеют тройными прыжками, оба прекрасно выполняют поддержки. У них не будет того, чего они бы не могли сделать. Я так думаю: либо девочка пропадает, либо она будет кататься с Траньковым. Надеюсь, украинцы пойдут навстречу. Пока Украина ни одного спортсмена для России не придержала. Если Максим будет кататься с Волосожар, это будет непобедимая пара», — цитирует Великову Infox.ru.