Собака укусила Марадону за лицо

Главного тренера сборной Аргентины по футболу Диего Марадону укусила за лицо собака. Животное, напавшее на наставника, принадлежало ему самому. Марадона был доставлен в клинику Los Arcos в Буэнос-Айресе, где ему сделали операцию. Ожидается, что позднее во вторник, 30 марта, тренер вернется домой, сообщает Reuters со ссылкой на аргентинскую радиостанцию Radio 10. Насколько серьезные травмы получил Марадона и могут ли они помешать ему исполнять обязанности главного тренера сборной Аргентины, не уточняется. В июне аргентинцам предстоит принять участие в чемпионате мира 2010 года в ЮАР. Соперниками сборной Аргентины в группе В будут команды Нигерии, Южной Кореи и Греции. С Нигерией аргентинцы сыграют 12 июня, с Южной Кореей - 17 июня, с Грецией - 22 июня. «Лента.ru»