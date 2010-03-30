Три хоккеиста сборной Чехии отказались играть на чемпионате мира

Игроки сборной Чехии по хоккею Ян Булис, Карел Рахунек и Иржи Гудлер отказались участвовать в чемпионате мира 2010 года, который пройдет 7-23 мая в Германии. Об отказе хоккеистов, выступающих за подмосковный «Атлант» и московское «Динамо», рассказал Булис. Свое решение он объяснил возрастом и травмой, сообщает официальный сайт «Атлант». По словам играющего за «Атлант» Булиса, ему уже 32 года и он не так молод, чтобы тренироваться и играть в течение месяца перед чемпионатом мира. Нападающий добавил, что в матчах первого раунда плей-офф КХЛ против ярославского «Локомотива» он играл на уколах. Булис не уточнил, какая у него травма. Форвард рассказал также, что главный тренер сборной Чехии Владимир Ружичка звонил не только ему, но и хоккеистам московского «Динамо» Гудлеру и Рахунеку. Они, по словам Булиса, объяснили наставнику, что не смогут приехать в сборную «по своим причинам». Булис добавил, что 26-летний нападающий «Атланта» Иржи Новотны на чемпионате мира сыграет. «Атлант» и московское «Динамо» вылетели из розыгрыша Кубка Гагарина в первом же раунде, уступив соответственно «Локомотиву» и «Спартаку». На чемпионате мира в Германии соперниками сборной Чехии на первом групповом этапе будут команды Швеции, Норвегии и Франции. «Лента.ru»