Гимнастика. «Кубок Стеллы Захаровой». Расписание турнира

3 апреля в Киевском дворце спорта состоится IX Международный турнир по спортивной гимнастике на Кубок Стеллы Захаровой.
Не все гладко складывалось при подготовке к турниру. Как сообщила сегодня на пресс-конференции сама олимпийская чемпионка Стелла Захарова, две недели назад проведение этого спортивного праздника было на грани срыва:
- Тем не менее, были приложены все усилия, выдержали все испытания – угроза осталась позади. Во многом, благодаря правительству и министру спорта Равилю Сафиуллину.
Все 10 стран подтвердили свое участие в Кубке. Среди участников будут и те, кого принято называть звездами. В частности, сереюряный призер ЧЕ в многоборье Ксения Афанасьева, абсолютная чемпионка Европы-2009 Ксения Семенова и др. Российская и беларусская сборные приезжают даже двумя составами. Что касается сборной Украины, то в нынешнем турнире она будет участвовать в полном составе.
Расписание соревнований международного турнира «Кубок Стеллы» Захаровой
3 апреля
Разминка (мужчины) – 12.00-13.00
Командные соревнования и многоборье (мужчины) – 13.00-15.00
Награждение победителей в командных соревнованиях и в многоборье (мужчины) – 15.00 – 15.30
Торжественное открытие соревнований – 16.00-17.20
Разминка (женщины) – 17.30-18.00
Командные соревнования и многоборье (женщины) – 18.00-19.30
Награждение победителей в командных соревнованиях и многоборье (женщины) – 19.30-20.00
Закрытие соревнований – 20.00-20.30