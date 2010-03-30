Липпи уйдет из сборной Италии после ЧМ-2010

Главный тренер сборной Италии по футболу Марчелло Липпи уйдет в отставку после чемпионата мира 2010 года. Липпи сказал, что президент Федерации футбола Италии Джанкарло Абете уже знает о планах наставника. Об этом сообщает Associated Press. Ожидается, что после ЧМ-2010 Липпи вернется в туринский «Ювентус», который он в прошлом тренировал, и займет в этом клубе менеджерскую должность. Претендентами на пост наставника сборной Италии после ухода Липпи СМИ называют главного тренера лондонского «Челси» Карло Анчеллотти, а также Массимилиано Аллегри, который возглавляет «Кальяри». Липпи уже один раз уходил из сборной Италии. Отставка Липпи состоялась в 2006 году по окончании победного для итальянцев чемпионата мира. В 2008 году Липпи вернулся в национальную команду. «Лента.ru»