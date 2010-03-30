УЕФА дисквалифицировал форварда «Челси»

УЕФА дисквалифицировал на два матча еврокубков форварда лондонского «Челси» Дидье Дрогба за красную карточку, которую нападающий получил в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с миланским «Интером». Об этом сообщает официальный сайт УЕФА. Также УЕФА продлил на два года для Дрогба испытательный срок, в течение которого игрок может быть дисквалифицирован на два матча за неспортивное поведение в отношении арбитра. Испытательный срок был введен для форварда за оскорбление арбитра в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2008/09, в котором «Челси» проиграл "Барселоне". Новый испытательный срок Дрогба заканчивается в июле 2013 года. 16 марта 2010 года в ответной встрече с «Интером» Дрогба был удален с поля за нарушение правил против полузащитника миланцев Тиаго Мотта. «Челси» проиграл со счетом 0:1 и выбыл из розыгрыша.