В матче Лиги чемпионов игроки ЦСКА наденут траурные повязки

Футболисты московского ЦСКА намерены в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против итальянского «Интера» почтить память погибших в результате теракта в московском метро, заявил наставник армейцев Леонид Слуцкий. ЦСКА уже попросил УЕФА разрешить игрокам надеть на матч траурные повязки. «Это настоящая трагедия, - сказал Слуцкий. - Нет другого способа выразить нашу боль. Москва скорбит по жертвам, это трагедия для всей России. Надеюсь, подобное не повторится снова. Мы сделаем все возможное, чтобы почтить память погибших, во время нашей игры». По словам наставника ЦСКА, он пока не знает, какой состав сыграет в первом поединке за путевку в полуфинал. «У меня еще есть сомнения», - признался Слуцкий.