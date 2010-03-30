Зидан возглавит «Реал»?

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Франции Зинедин Зидан пока не видит себя в роли главного тренера «Королевского клуба». Однако он не исключает, что в будущем встанет у руля галактикос. «Пока я не готов стать главным тренером «Реала». Посмотрим, что будет дальше. Может быть, в будущем это произойдет. Я очень хочу принести пользу мадридскому клубу. Но нужно какое-то время, чтобы воплотить в жизнь планы Флорентина Переса. Честно говоря, хотел бы быть ближе к этой команде, иметь несколько иные полномочия», - заявил Зидан в интервью Marca, передает «Спорт Экспресс». Напомним, чемпион мира 1998 года выступал за мадридцев в 2001 – 2006 годах. Реал стал для него последним клубом в игровой карьере. Сейчас прославленный француз работает советником президента мадридцев Флорентино Переса. Ранее знаменитый французский футболист алжирского происхождения Зинедин Зидан заявил, что не будет тренировать сборную Алжира, но готов помочь команде своими советами.