«Милан» расторг контракт с Каладзе

«Милан» и грузинский защитник Каха Каладзе достигли договоренности о расторжении контракта, срок которого истекал в июне 2011 года. Как сообщает Чемпионат.ру со ссылкой на Calciomercato News, 32-летнему футболисту будет выплачена компенсация в размере ? 3,2 млн. Каладзе перешел в «Милан» в 2001 году из киевского «Динамо» за ? 16 млн. Ожидается, что футболист сборной Грузии теперь продолжит карьеру в Греции или Турции. В нынешнем сезоне чемпионата Италии Каладзе провел в составе «Милана» шесть матчей, а в основном составе вышел лишь в одном из них.