Маркевич: В игре с «Динамо» нас просто убили!

Главный тренер «Металлиста» Мирон Маркевич после поражения харьковчан со счетом 0:3 от киевского «Динамо» заявил, что его команду просто убили. «Из украинского футбола делают комедию. В прошлом году случилось убийство «Металлиста», в этом году - то же самое. Что тут бороться? Если одно и то же у нас уже происходит на протяжении 20 лет. И все те же на манеже. Весной две игры подряд играли - у меня были вопросы к судейству. Я молчал, меня президент так просил. Но сколько же можно молчать. Будем молчать, нас и дальше будут топтать. В воскресенье нас просто убили!» - цитирует Маркевича газета «Блик».