Алиев: Я не такой-то наглый человек

Полузащитник «Локомотива» Александр Алиев отверг мнение о том, что в матче третьего тура чемпионата России со «Спартаком» у него не пошли штрафные удары. «Во-первых, я не считаю, что они у меня не пошли. Если бы такое почувствовал, то дал бы бить штрафные партнерам. Я все-таки не какой-то наглый человек. А во-вторых, у нас в этой игре было маловато штрафных, и все равно у меня был шанс отличиться со «стандарта». Ничего страшного, «Крыльям» со «стандартов» забил, «Спартаку» – с игры», - цитирует Алиева «Советский спорт».