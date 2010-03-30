Москва простилась с легендарным шахматистом

Спортивная общественность во вторник в Москве простилась с легендарным шахматистом, седьмым чемпионом мира Василием Смысловым, сообщил вице-президент Шахматной федерации Москвы, международный гроссмейстер Сергей Смагин. «Прощание с Василием Васильевичем Смысловым прошло в Центральном доме шахматистов на Гоголевском бульваре и зал был заполнен, – сказал Смагин. – В церемонии прощания приняли участие помощник президента России Аркадий Дворкович, возглавляющий Наблюдательный совета Российской шахматной федерации (РШФ), многие известные шахматисты и тренеры, мама чемпиона мира Гарри Каспарова Клара Шагеновна, очень тепло выступил (известный шахматный историк и теоретик) Юрий Авербах». Седьмой чемпион мира по шахматам Василий Васильевич Смыслов скончался 27 марта в московской больнице в возрасте 89 лет.