Российскую лыжницу дисквалифицировали за попытку подлога

Во вторник в Сыктывкаре после тренерского совещания состоялся исполком Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), который принял решение дисквалифицировать на два года двукратную победительницу завершившегося вчера чемпионата страны Лилию Степанову – за попытку подлога при прохождении допинг-контроля. Об этом «Весь спорт» сообщил главный тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Чарковский. «Лилия Степанова достаточно неожиданно стала двукратной чемпионкой на завершившемся вчера в Сыктывкаре чемпионате России, – заметил Юрий Чарковский. – Она впервые в карьере выиграла спринт свободным стилем и 10 км свободным стилем, опередив призера Олимпиады в Ванкувере Наталью Коростелеву более чем на 40 секунд. До этого таких успехов у нее не было. Но далее выяснились любопытные обстоятельства. После победы Степановой в спринте у офицеров RusADA, проводивших в Сыктывкаре допинг-контроль, возникли подозрения, что на процедуру пришла другая спортсменка. Начали проверять. Тренер, что характерно, подтвердил, что явилась именно Степанова. Но при разбирательстве стало понятно, что это не так. Этот, согласитесь, вопиющий случай мы постарались рассмотреть оперативно. Уже сегодня, после завершения тренерского совещания, состоялся исполком ФЛГР, который, в соответствии с Антидопинговым кодексом WADA и рекомендациями RusADA, дисквалифицировал Лилию Степанову на два года - за попытку подлога при прохождении допинг-контроля. Теперь это решение предстоит утвердить президиуму ФЛГР, который пройдет во второй половине апреля. Он же рассмотрит вопрос и об ответственности тренера, принявшего непосредственное участие в обмане. Естественно, все победы Степановой на чемпионате России – аннулированы». Лилия Степанова представляет Смоленскую область. Родилась в 1985 году. Тренер – В.Ф. Кузьмич. В составе сборной России принимала участие на единственном этапе Кубка мира – в сезоне-2008/2009 в Демине. Тогда в спринте коньковым ходом Степанова заняла 31-е место.