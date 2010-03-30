Евролига. Мессина: Зрители станут свидетелями успеха «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Этторе Мессина в преддверии третьего четвертьфинального поединка Евролиги против «Барселоны» поделился своими ожиданиями от принципиального матча. «Мы должны играть с такой же уверенностью в себе, как и в первых двух играх этой серии. Не думаю, что фактор домашней площадки может сыграть важную роль, ведь обе команды доказали, что могут выиграть и дома, и на выезде. Но мы, конечно же, нуждаемся в помощи наших болельщиков. Мы хотим, чтобы пришло много зрителей, которые станут свидетелями нашего успеха. При этом мы понимаем, какой сложный поединок нам предстоит», - приводит слова Мессины Чемпионат.ру со ссылкой на официальный сайт Евролиги.