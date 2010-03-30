Каннаваро поменяет «Ювентус» на «Рому»

Защитник «Ювентуса» Фабио Каннаваро по окончании нынешнего сезона может оказаться в стане «Ромы». В том случае, если «Рома» захочет продать своего центрального защитника Филиппа Мексеса, то вырученные средства пойдут на усиление команды. В данном случае имеется ввиду, что скорее всего «Рома» захочет полностью выкупить у «Баварии» Лука Тони, а также купить Фабио Каннаваро, контракт которого с «Ювентусом» действует до конца нынешнего сезона, сообщает Sports.ru со ссылкой на Football Italia. Напомним, что в текущем розыгрыше серии А Фабио Каннаваро провел на поле 20 матчей в составе туринского клуба.