Хауг: Форма Шумахера все так же хороша

Руководитель австопортивного отделения «Мерседеса» Норберт Хауг заявил, что Михаэль Шумахер находится в столь же хорошей форме, как и три года назад. «Шумахер остался таким же, как и до своего ухода из «Формулы-1». У нас – одна из сильнейших пар гонщиков в пелотоне. От команды зависит работа над болидом. Думаю, можно смело сказать, что мы смогли добиться прогресса по сравнению с Бахрейном. Если посмотреть на результаты квалификации в Австралии, надо учесть, что Михаэля немного задержал Алонсо. Думаю, его круг был очень близок ко времени Нико Росберга, а ведь он – один из самых талантливых пилотов нынешнего поколения. У него четыре года опыта выступлений в «Формуле-1». Три года из этих четырех Михаэль пропустил, но он конкурентоспособен. А ведь Шумахер мог просто сидеть на диване и думать о том, что никто не выиграл больше него. Сейчас он как никогда расслаблен, он получает удовольствие. Михаэль – отличный член команды, командный игрок, но, в то же время, он очень сконцентрирован», – цитирует Хауга Autosport.