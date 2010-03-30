Букмекеры считают, что Хэй досрочно победит Руиза

Букмекеры считают, что чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA британец Дэвид Хэй одержит в субботу, 3 апреля, в Манчестере досрочную победу над претендентом из США американцем Джоном Руизом. Bwin предлагает на победу Хэя коэффициент 1,15. Ничейный исход можно взять за 34,0, победу американца – за 5,0. Протяженность боя: все 12 раундов – 2,95, меньше – 1,35. William Hill дает следующие котировки: победа британца – 1,14 (досрочно – 1,57, по очкам – 3,25), ничья – 34,0, успех Руиза – 5,0 (досрочно – 7,5, решением судей – 11,0). sports.ru