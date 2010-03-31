Лига чемпионов. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Баварии»

Мюнхенская «Бавария» обыграла английский «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая вечером во вторник, 30 марта, в Германии, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Об этом сообщает сайт УЕФА. Начало матча складывалось не в пользу немцев - уже на второй минуте счет открыл форвард «Манчестера» Уэйн Руни. Восстановить равновесие «Баварии» удалось лишь в во второй половине матча, когда на 77-й минуте момент реализовал Франк Рибери. Победный мяч уже в компенсированное время забил Ивица Олич. В другом четвертьфинальном матче вторника встречались французские клубы «Лион» и «Бордо». В результате победа досталась «Лиону», игравшему на своем поле - 3:1. Ответные матчи в рамках 1/4 финала главного европейского турнира пройдут 6-7 апреля. Сегодня, 31 марта, свои матчи сыграют еще две четвертьфинальные пары. «Арсенал» в Лондоне примет «Барселону», а «ЦСКА» в Милане сыграет с «Интером».