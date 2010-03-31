Моуриньо получил подарок от россиян

Главному тренеру миланского «Интера» Жозе Моуринью подарили буденовку перед первым матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с ЦСКА, который состоится 31 марта в Италии. Подарок Моуринью сделал корреспондент российской газеты «Советский спорт» во время официальной предматчевой пресс-конференции 30 марта. Наставник «Интера» принял буденовку, сказав, что в матче с ЦСКА он не ждет подарков от российской команды. Как отмечает «Советский спорт», перед матчем группового турнира Лиги чемпионов с «Рубином», состоявшемся 29 сентября 2009 года в Казани, Моуринью подарили тюбетейку. Та игра завершилась вничью 1:1. На пресс-конференции Моуринью сказал также, что многие считают его команду фаворитом в противостоянии с ЦСКА. Тренер отметил, что он не стал бы этого делать. Из игроков армейского клуба Моуринью выделил серба Милоша Красича и чилийца Марка Гонсалеса. Первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Интер» - ЦСКА состоится 31 марта в Милане, начнется в 22:45 по московскому времени и будет показан в прямом эфире на канале НТВ. Ответная игра пройдет 6 апреля в Москве.