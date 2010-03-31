Руни травмирован в матче с «Баварией»

Лучший бомбардир «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни получил травму голеностопа в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Главный тренер «МЮ» сэр Алекс Фергюсон назвал травму Руни не слишком серьезной, но признал, что он может пропустить матч чемпионата Англии с «Челси» (3 апреля), сообщает «Лента.ru» со ссылкой на Reuters. На послематчевой пресс-конференции Фергюсон рассказал, что 31 марта Руни пройдет медобследование, по итогам которого и станут известны точные сроки восстановления нападающего. В сезоне-2009/10 Руни является лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед», забив 34 гола во всех турнирах. В матче с «Баварией», состоявшемся 30 марта в Мюнхене, «МЮ» потерпел поражение со счетом 1:2. На второй минуте встречи счет открыл Руни, но во втором тайме точные удары Франка Рибери и Ивицы Олича принесли победу «Баварии». Ответная игра пройдет 7 апреля в Манчестере.