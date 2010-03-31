Букмекеры: «Интер» - безусловный фаворит в матче с ЦСКА

Букмекеры низко оценивают шансы московского ЦСКА на успех в гостевом матче с итальянском «Интером» в рамках четвертьфинального противостояния футбольной Лиги чемпионов, который состоится 31 марта в Милане. Так, российская букмекерская контора «Марафон» принимает ставки с коэффициентом 1,40 на победу миланцев, 4,20 на ничью и 8,00 на выигрыш ЦСКА. Сходным образом полагают и в конторе Bwin: победа «Интера» расценивается с коэффициентом 1,38, ничья - 4,30, поражение итальянцев - 8,00, передает «РИА«Новости». Немного выше рассматриваются шансы армейцев британской William Hill, которая принимает ставки с коэффициентами соответственно 1,44, 4,00 и 8,00. Ставки на ЦСКА - самые низкие среди всех участников первых матчей 1/4 финала Лиги чемпионов.