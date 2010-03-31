Бокс. Кличко и Поветкин приступили к переговорам

Крис Майер, управляющий директор промоутерской компании Sauerland Event, представляющей интересы Александра Поветкина, рассказал о начале переговоров c командой чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF/IBO/WBO Владимира Кличко. По слова Майера, официальные переговоры начались на прошлой неделе. «Этот бой является приоритетом. Официально переговоры начались на прошлой неделе. На понедельник была намечена очередная сессия переговоров, но команда Кличко отменила их в последний момент по неизвестным нам причинам. Но мы открыты для переговорного процесса и хотим организовать этот бой», – цитирует Майера Чемпионат.ру со ссылкой на BoxingScene. Напомним, что Поветкин является обязательным претендентом на титул IBF.