Андрей Шевченко: Конечно, буду болеть за ЦСКА

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Шевченко заявил, что будет болеть за московский ЦСКА в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против миланского «Интера». «В таких играх, какие предстоят ЦСКА против «Интера», особенно важна предельная концентрация. Она играет огромную роль, как и сумасшедшая самоотдача. Какой бы ни был счёт, каждому игроку ни в коем случае нельзя не доиграть до конца хотя бы один эпизод. Такая команда, как «Интер», никому ничего дарить или прощать не будет. Конечно, буду болеть за армейцев. А за кого еще? Да, поединки с «Интером» для меня, много лет выступавшего за «Милан», были дерби, принципиальнее которых трудно что-то придумать. Но в данном случае роль играет не это. А то, что ЦСКА - наш клуб. Да-да, именно наш. Потому что таковыми я считаю все команды с постсоветского пространства. Знаком с президентом армейцев Евгением Гинером и знаю, сколько лет проработал в ЦСКА наш главный тренер Валерий Газзаев. Говорить, что армейцам в этих матчах нечего терять, неправильно. Есть, да ещё сколько! Любой человек, который выходит на поединок такого уровня, одержим мечтой выиграть его. Ничего невозможного в этом нет. Это кубковое противостояние, состоящее из двух матчей. И, если концентрация и самоотдача будут максимальными, тактический рисунок правильным, футболисты будут четко представлять сильные и слабые стороны «Интера» и используют последние, - все может быть. Желаю московскому клубу успеха на «Сан-Сиро»! - заявил Шевченко «Спорт Экспрессу».