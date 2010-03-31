Евро-2012. Сегодня в Киев прибывает представитель УЕФА

«УЕФА внимательно следит за ходом подготовки к Евро-2012», - говорит директор Турнира Евро-2012 в Украине Маркиян Лубкивский. В этом контексте и следует рассматривать визит в Киев операционного директора УЕФА Мартина Калена, который будет проходить 31 марта – 1 апреля. Программа визита предусматривает совместную встречу Мартина Калена с президентом федерации футбола Украины Григория Суркиса и вице-премьером Борисом Колесниковым, во время которой будут обсуждены состояние подготовки Украины к чемпионату и будущий визит президента УЕФА Мишеля Платини в нашу страну. Мартин Кален также встретится с мэрами четырех принимающих городов, чтобы обсудить все проблемные вопросы подготовки к первенству.