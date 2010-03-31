Бокс. Хэй: Не исключаю возможности проведения реванша с Валуевым

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA британец Дэвид Хэй заявил, что в случае победы над Джоном Руизом не исключает возможности проведения реванша с Николаем Валуевым. Напомним, что поединок Дэвид Хэй – Джон Руиз состоится 3 апреля в Манчестере (Великобритания). «Я не исключаю возможности проведения реванша с Николаем Валуевым. Не знаю, как будут развиваться события после поединка с Руизом, но реванш возможен. Сейчас не хочется смотреть слишком далеко в будущее. На сегодняшний день я сосредоточен исключительно на том, чтобы одержать яркую победу над Руизом», – цитирует Дэвида Хэя Eastsideboxing.com.