Бокс. Валуев: Хочется взять реванш у Хэя

Российский боксер Николай Валуев прокомментировал предстоящий бой между Дэвидом Хэем и Джоном Руисом. «Делать прогнозы, как известно, дело неблагодарное. Но можно предположить, как будет протекать предстоящий бой. Если в лондонском поединке Хэй изберет похожую тактику, как в бою со мной в Нюрнберге и судьи будут на его стороне, тогда он сможет покинуть ринг победителем. Хэй в бою со мной был не очень активен. В основном, он убегал. За счет скорости британец наносил отдельные удары. Однако драки в этом бою фактически не было. Руис из тех боксеров, которые любят драку, открытую манеру видения боя. Однако у Руиса нет скоростных возможностей, чтобы угнаться за Хэем. Поэтому завершить бой досрочно для Руиса будет весьма непросто. В то же время не думаю, что британцу в свою очередь удастся выиграть нокаутом. Руис – очень стойкий боец. Но мне кажется, что Хэй все-таки «перебегает» Руиса и выиграет по очкам, – написал Валуев в своем блоге. – Признаюсь, мне бы хотелось еще раз встретиться с Дэвидом Хэем. Хочется взять у него реванш. Перед нашим британский боксер сделал столько «грязных» высказываний, за которые после боя он даже не извинился. В эти дни продолжаю в Санкт-Петербурге тренировки. Надеюсь, что в ближайшее время появится ясность относительно моего следующего боя».