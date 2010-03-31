Моуриньо подозревает игроков ЦСКА в употреблении допинга

Главный тренер итальянского «Интера» португалец Жозе Моуринью подозревает футболистов московского ЦСКА в употреблении допинга. Соответствующее заявление тренера распространили итальянские СМИ накануне первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов, который состоится в среду в Милане. «Должно быть, что-то нечисто с ЦСКА в Лиге чемпионов. Если сразу два игрока проходят контроль и у них находят запрещенные вещества, что-то нечисто», - цитирует Моуринью ИТАР-ТАСС. Вероятно, наставник «Интера» имел в виду случай с Алексеем Березуцким и Сергеем Игнашевичем, в анализе которых 3 ноября 2009 года после игры с английским «Манчестер Юнайтед» были обнаружены запрещенные препараты. Однако на предматчевой пресс-конференции на стадионе «Сан-Сиро» Жозе Моуринью об этом не упомянул, назвав ЦСКА достойным соперником. Он не согласился с мнением специалистов, называющих «Интер» явным фаворитом в этой паре. «В четвертьфинал команда попадает неслучайно, - заявил он. - ЦСКА заслужил это право. Российская команда почти такая же, когда я встречался с ней в ранге наставника английского «Челси», но только с несколькими новыми элементами. Правда, фаворитами я их тоже не назову, поскольку мы также хотим выиграть. Это команда, играющая на классе и заслуживающая наше уважение». Тренер подробно остановился на сильных сторонах ЦСКА: «Против «Манчестер Юнайтед» армейцы играли очень хорошо, меня впечатлили их физические кондиции. Между всеми линиями очень мало пространства, а оборонительные полузащитники высокого роста и сильны физически. Потом у ЦСКА есть три игрока, которые умеют быстро организовать контратаку, а также и сами забить, и быстро возвращаются на свои позиции. По этой причине они удачно играют в гостях, такой манере игры трудно противостоять». Во время пресс-конференции наставник армейцев Леонид Слуцкий все же ответил на допинговые подозрения Моуринью. Он напомнил, что КДК УЕФА «вынес справедливое решение» (дисквалификация на один матч), однако вина за произошедшее лежит на бывшем враче команды.