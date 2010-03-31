Бокс. Хэй: В бою с Руизом есть страх потерять титул

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBA британец Дэвид Хэй, которому 3 апреля предстоит провести поединок против американца Джона Руиза заявил, что хоть и испытывает страх потерять титул, но проведет бой в своей излюбленной агрессивной манере. «С детства я мечтал стать чемпионом мира по боксу. Совсем недавно я осуществил эту мечту, и вы думаете, я так легко с ней расстанусь? Теперь уж этот титул у меня никто не сможет отобрать. В каждом бою мне приходится испытывать разные трудности. В поединке с Валуевым мне необходимо было победить настоящего великана, а в бою с Руизом есть страх потерять выигранный титул и поэтому хочется провести бой аккуратно, и не рискуя. Но так не будет. Я выйду на ринг, чтобы победить красиво и убедительно. Я знаю насколько хорош Руиз и смотрел много его поединков, но я не имею права потерять свою мечту и потерять ее перед своими болельщиками в Манчестере», – цитирует Дэвида Хэя Boxingscene.com.