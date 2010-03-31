Такахаши предстоит очередная операция

Чемпиону мира по фигурному катанию Дайсуке Такахаши предстоит еще одна операция. Фигуристу должны удалить скобу из правого колена. Запланирована она на май, с последующей недельной госпитализацией, после которой Дайсуке предстоит месяц реабилитации. В течение этого времени ему будет запрещено выходить на лед. - Я хотел сделать операцию после чемпионата Мира в следующем году, но если скоба врастет, ее уже нельзя будет удалить. Думаю, у меня получится восстановиться быстрее, если ее удалить раньше, - сказал японец. Сейчас в ближайших планах Такахаши стоит полноценный отдых, после чего он начнет подбирать музыку для новых программ (в числе основных предпочтений - джаз, азиатская тематика или японская тематика), а также искать новых хореографов. В одном из интервью Дайсуке сказал, что хотел бы поработать с Ши-Линн Бурн, Дэвидом Уилсоном и Куртом Браунингом.