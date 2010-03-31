ИААФ не разрешила Семене выступать на соревнованиях

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) официально обратилась к Южноафриканской федерации с просьбой не допускать к участию в национальных соревнованиях чемпионку мира-2009 в беге на дистанции 800 метров Кастер Семеня до оглашения результатов гендерного теста спортсменки. Во вторник Семеня планировала выступить на старте в Стелленбоше. При этом в заявлении ИААФ подчеркивается: в настоящий момент речь не идет о дисквалификации, а Семеня сможет возобновить карьеру после окончательного прояснения вопроса о ее половой принадлежности. reuters.com