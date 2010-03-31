Семеня: Не вижу препятствий для возобновления моей карьеры

Южноафриканская атлетка Кастер Семеня, в 2009 году ставшая чемпионкой мира в беге на 800 метров, выступила с первым публичным заявлением с тех пор, как представители ИААФ усомнились в ее принадлежности к женскому полу. «После победы на ЧМ в Берлине в 2009 году я была подвергнута необоснованным и грубым проверкам, затронувшим самые интимные стороны моей жизни. В ряде проверок неоднократно нарушались мои права – не только как спортсмена, но и как человека. Я говорю о правах на собственное достоинство и неприкосновенность личной жизни», - заявила Семеня. В августе 2009 года, когда Семеня завоевала золотую медаль в Берлине, ИААФ провела несколько гендерных тестов, результаты которых не обнародованы по сей день. На днях спортсменка собиралась принять участие во внутреннем чемпионате Южной Африки по легкой атлетике, однако ИААФ запретила Семеня выступать на турнире. «Мои представители несколько раз выходили на контакт с ИААФ, пытаясь выяснить у них конкретные причины их запрета на мои выступления, однако так и не добились от них вразумительного ответа. В результате всех этих тяжб под угрозой оказалась моя карьера. Мне необходимо выступать, чтобы не терять конкурентоспособности. Я выполнила все, что требовали от меня в ИААФ и не вижу препятствий для возобновления карьеры, о чем я и хочу объявить», - рассказала атлетка.. Turnir.com.ua со ссылкой на ap.org