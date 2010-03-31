Ламбьель: Может, на Олимпиаде в Сочи я буду присутствовать в каче

Серебряный призер Олимпийских игр Турина Стефан Ламбьель рассказал о том, почему ему нравится выступать в шоу, и о возможной тренерской карьере. «Мне не хотелось бы совсем расставаться со спортом. Кто знает – может, на Олимпиаде в Сочи я буду присутствовать в качестве телекомментатора или же тренера. На ледовых шоу всегда царит особая атмосфера, особая связь с публикой. Люди приходят специально посмотреть на тебя – ты даришь им свои эмоции, а они заряжают тебя своей энергетикой. Это самая прекрасная работа на свете», – цитирует Ламбьеля «БалтИнфо».