Жубер: Странно, чемпионы мира и Европы прыгают четвертной, а олимпийский – нет

Чемпион мира 2007 года Бриан Жубер считает, что фигурное катание должно развиваться в сторону усложнения элементов. «Для меня это странно – чемпион Европы прыгает четверной прыжок, чемпион мира – тоже, а олимпийский чемпион этого не делает. На мой взгляд, будущее фигурного катания как вида спорта – именно в четверных прыжках. Надеюсь, что в ближайшем будущем система начисления баллов за элементы изменится. Но даже если нет, я все равно буду кататься так же, как раньше. Спорт для меня – это всегда риск, выступление на пределе возможностей», – приводит слова фигуриста «БалтИнфо».