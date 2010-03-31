Россия озвучила медальный план на Олимпиаду в Сочи

Министр спорта, туризма и молодежной политики РФ Виталий Мутко, выступая на заседании Совета Федерации в рамках правительственного часа, заявил, что на Олимпийских играх 2014 года в Сочи перед сборной России будет стоять задача занять первое место в неофициальном общекомандном зачете, для чего нужно будет завоевать 14 или 15 золотых медалей. Об этом сообщает агентство «Весь спорт». По словам Мутко, добиться победы в медальном зачете позволит «спортивный потенциал сборной России при системной целенаправленной работе». Министр подчеркнул, что для достижения успеха россиянам нужно будет бороться за высокий результат в 11 видах спорта и 70 дисциплинах. Сколько всего медалей россияне намерены завоевать на Играх в Сочи, Мутко не уточнил. Министр сообщил, что в ближайшее время правительство утвердит программу подготовки сборной к Олимпиаде-2014. По его словам, работа «идет полным ходом». На Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере сборная России заняла 11-е место в неофициальном общекомандном зачете. Россияне завоевали три золотых, пять серебряных и семь бронзовых медалей. Победитель медального зачета - сборная Канады - выиграла 26 наград (14 золотых, семь серебряных и пять бронзовых).