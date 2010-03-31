Футбольных арбитров Украины может возглавить иностранец

Вице-президент федерации футбола Украины Сергей Стороженко заявил, что национальный судейский комитет должен возглавить иностранец. «Для того чтобы впредь ни у кого не возникало каких бы то ни было сомнений по поводу того или иного матча или решения арбитра, федерации футбола Украины и мне, в том числе, необходимо очень серьезно думать и принимать решение относительно того, чтобы комитетом арбитров ФФУ занимался исключительно нейтральный специалист, чтобы никакие подозрения ни на федерацию, ни на президента не возникало. Федерация футбола должна сберечь свое имя и авторитет путем вручения комитета в руки абсолютно независимого, на мой взгляд, бывшего арбитра из Великобритании, Италии, Испании — ведущих в футбольном отношении стран, который взял бы на себя всю полноту ответственности за подготовку, селекцию, обучение, привлечение, назначение и оценку проведенных матчей украинскими арбитрами. Я прописал рецепт. Как принимать лекарство, в ближайшее время, думаю, будет решено», – цитирует Стороженко Сегодня.