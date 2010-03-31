Игрок ЦСКА попал в стартовый состав по ошибке

Баскетболист московского ЦСКА Дмитрий Соколов по ошибке попал в стартовый состав матча Евролиги против испанской «Басконии». Об этом написал в своем блоге «Сказки из краски» известный баскетбольный комментатор Дмитрий Матеранский. Фамилия Соколова по ошибке появилась в стартовом протоколе, и ему пришлось выйти на площадку. Центровой отыграл 23 секунды, был заменен и больше не выходил на площадку, передает «Лента.ru». В официальном протоколе матча, опубликованном на сайте Евролиги, указано, что Соколов вышел на площадку в стартовом составе, отыграл 23 секунды и не отметился никакими статистическими показателями. «Баскония» и ЦСКА встречались в рамках третьего матча серии 1/4 финала Евролиги. Испанцы одержали победу со счетом 66:53, а счет в серии стал 2:1 в пользу ЦСКА. Четвертый матч пройдет 1 апреля в Испании, а пятый (если потребуется) - 7 апреля в Москве.