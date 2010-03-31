Формула-1. Петров: На Гран-при в Малайзии буду выступать с траурной повязкой

Российский пилот Формулы-1 Виталий Петров выразил искренние соболезнования в связи с трагедией в московском метро. «Я был шокирован, когда узнал о случившемся. Мне бы хотелось поддержать всех, кого коснулась эта ужасная трагедия». «На ближайшем Гран-при в Малайзии я буду выступать с траурной повязкой - в память о людях, погибших и пострадавших на Лубянке и Парке культуры». «Уверен, что в кратчайшие сроки сообщники этого варварского теракта будут найдены и понесут наказание. Искренне надеюсь, что подобное никогда не повторится», - отметил гонщик в специальном заявлении, передает Чемпионат.ру.