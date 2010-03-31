Уэббер стал наставником молодого новозеландского гонщика

Пилот «Ред Булл» Марк Уэббер объявил о том, что намерен помочь 15-летнему новозеландскому гонщику Митчу Эвансу, выступления которого поразили Марка в прошлом году, пробиться в «Формулу-1». В настоящее время Эванс лидирует в австралийской «Ф-3», уверенно победив на первом этапе. До этого новозеландец выступал в австралийской «Формуле-Форд», где стал самым молодым победителем. «Следующие шаги очень важны. Ему нужно тщательно подумать над тем, в какую серию перейти. Я надеюсь сыграть в этом роль, используя собственный опыт и контакты, чтобы он смог переходить в другие категории с как можно меньшими трудностями. Кроме того, я хочу помочь ему в работе на трассе и за ее пределами. Несмотря на то, что основные усилия в этом году Митч сконцентрирует на австралийской «Формуле-3», в течение года мы будем брать его в Европу. Так он увидит, где и как ему предстоит выступать в следующем году», – цитирует Уэббера Pitpass.