Карпов собирается придать шахматам новый импульс

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов рассказал, что в случае победы на выборах президента ФИДЕ, он сможет вывести шахматы на новый уровень. «Шахматы вообще в каком-то застое, и я понимаю, что нужно сделать. Сейчас просто время требует придать какой-то новый импульс, новое дыхание шахматам, потому что шахматы практически исчезли с экранов телевизоров, шахматы ушли со страниц газет, ну только если какой-то грандиозный скандал, типа туалетного скандала в Элисте во время матча на первенство мира», – сказал Карпов в эфире ТК «Россия 24», передает «Газета.Ru». По словам Карпова, сейчас в российских магазинах даже трудно приобрести хороший шахматный набор. «Ужасно. Был завод, Кировский завод, который выпускал замечательные шахматы из дерева. «Гроссмейстерские» они назывались. Но по каким-то причинам сначала у нас прекратил выпуск шахматных часов Орловский часовой завод, и мы сейчас не имеем собственного производства шахматных часов. А потом прекратил производство шахмат Кировский завод. Сейчас мы только импортируем. Это вообще безобразие», – сетует чемпион мира.