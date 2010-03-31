Ученица Виктора Петренко нацелена на медали

Российская фигуристка Ксения Макарова, ученица Галины Змиевской и Виктора Петренко, несмотря на хороший прокат на чемпионате мира по фигурному катанию, не смогла попасть на пьедестал. Как сообщила сама фигуристка, ее текущие результаты ожидаемы, но через сезон ей уже надо обязательно быть на пьедестале. «Вы знаете, у меня есть ощущение, что судьи уже начали определяться с претендентками на сочинские олимпийские медали: та же японка Мао Асада стала чемпионкой во многом потому, что Ким Ю-На завершает любительскую карьеру. Думаю, исполни я произвольный прокат вообще без помарок, меня все равно не поставили бы на пьедестал. Меня еще никто толком не знает. Я, конечно, подожду. Может, год подожду. Но не больше. Через сезон надо стоять на подиуме, чтоб на Олимпийских играх бороться за медаль. Но я знаю одно: ближайшие четыре года точно буду выступать», — приводит слова Макаровой «Вечерний Петербург».