Л/атлетика. Авраменко выиграл чемпионат Украины

Сегодня в Ялте завершился чемпионат Украины по метаниям. В соревнованиях принимают участие юноши, юниоры и молодежь. В секторе для метания копья Роман Авраменко продемонстрировал всего две результативные попытки, однако их ему вполне хватило для победы. Более того, в обеих копье перелетело за такую редкую для Украины 80-метровую отметку – 81,12 и 80,63 метра. Серебряный призер в соревновании молодежи Дмитрий Косинский метнул на 78,53 м. А «бронза» досталась Александру Чехлатому – 72,24 м. В этой же категории, но уже в секторе для метания молота, победил еще один участник зимнего Кубка Европы по метаниям Андрей Мартынюк – 70,31 м. Артем Винник – второй (67,20 м).