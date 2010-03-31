Заявление пресс-службы киевского «Динамо»

31 марта 2010, 14:39

С заявлением по поводу высказываний президента ФК «Металлист» (Харьков) выступила пресс-служба ФК «Динамо (Киев)»… «Сегодня в прессе появились слова президента футбольного клуба «Металлист» (Харьков) Александра Ярославского, которые затрагивают честь и достоинство футбольного клуба «Динамо (Киев), являются оскорбительными для футболистов и тренеров команды, а также всех болельщиков «Динамо». По словам Александра Ярославского, наша команда «берет очки за счет дешевых трюков». Президент харьковского клуба утверждает также, что «у «Динамо» болельщиков вообще не останется», прибегая к еще целому ряду оскорбительных высказываний. Считаем нужным обратить внимание господина Ярославского на то, что сотни тысяч преданных и верных болельщиков были у «Динамо» еще задолго до того, когда президент «Металлиста» появился на свет. Более восьмидесяти лет наша команда в честной спортивной борьбе завоевывала свой авторитет и симпатии болельщиков, которые были и будут вместе с «Динамо» и в дни больших побед, и в дни обидных неудач. Мы были искренне рады тому, что за последние несколько лет команда «Металлист» начала показывать футбол, позволяющий достойно соперничать с лучшими командами Украины, благодаря чему наш чемпионат стал более интересным и интригующим. В последние годы каждый матч между «Динамо» и «Металлистом» ожидался как праздник футбола, как соперничество двух достойных противников на футбольном поле. К сожалению, в последнее время в Харькове делают все, чтобы испортить этот праздник, омрачить соперничество команд на футбольном поле откровенными выдумками и провокациями. Можно вспомнить прошлый сезон, когда «Металлист» обыграл «Динамо» в Киеве. Никто тогда и не подумал подвергнуть сомнению заслуженный успех харьковчан, хотя повод был: арбитр ошибочно отменил мяч, забитый в ворота «Металлиста» по правилам. Вместо истерики и огульных обвинений в чей-либо адрес, в «Динамо» проанализировали причины поражения, после чего в Лиге чемпионов был разгромно обыгран московский «Спартак». Следующую игру команд в Харькове выиграло «Динамо», после чего со стороны «Металлиста» последовали обвинения в адрес арбитра, который будто бы «помог» динамовцам. Последовавшую сразу за этим победу «Динамо» над «Металлистом», в Кубке УЕФА «помощью» арбитров объяснить уже не получалось. На старте текущего сезона «Динамо» дважды подряд обыграло «Металлист» на его поле в играх чемпионата и Кубка Украины, причем в кубковой игре гости играли практически резервным составом. Может это и был тот самый «дешевый трюк», о котором упоминает Александр Ярославский? Может «Динамо» победило тогда за счет «подлога и воровства в футболе», о коих поведал сегодня президент «Металлиста»? Почему же он тогда молчал? Никто же не станет называть «подлогом и воровством» одиннадцатиметровый в ворота донецкого «Металлурга» в ноябре прошлого года, благодаря которому «Металлист» взял три очка. Руководитель донецкой команды сначала вспылил, но позже воздержался от обвинения соперника в «дешевых трюках». Ничего не говорили о «воровстве» и следующие соперники «Металлиста», в ворота которых, начиная с того самого ноября, было назначено шесть одиннадцатиметровых, не все из которых выглядели бесспорными. С того времени лишь двум командам удалось уехать из Харькова не получив в свои ворота «гостевого» пенальти. Но даже и это не помогло в день открытия стадиона «Металлист» когда победу у хозяев «украла» скромная «Оболонь», тоже, кстати, не избежавшая одиннадцатиметрового в свои ворота. Этой весной «дешевые трюки» (по версии Александра Ярославского) не помогли «Динамо» в игре против «Закарпатья» - пенальти в свои ворота эта команда получила как раз в игре с «Металлистом». Можно было бы продолжать, но и приведенных фактов достаточно, чтобы увидеть явное несоответствие футбольной действительности и заявлений президента «Металлиста». Проигрывать обидно всегда. От проигрышей, в том числе и в результате ошибок арбитров, не застрахован никто. Разница лишь в том, что одни ищут причину поражений в себе, стараясь исправить свои собственные (!) ошибки, а другие обвиняют в поражениях кого угодно, кроме себя. Вместо того, чтобы улучшать игру команды, поощряют провокаторов и симулянтов, за что и получают заслуженное наказание. Любой европейский арбитр, о котором вдруг возмечтал Александр Ярославский, удалил бы в игре «Динамо» и «Металлиста» не одного игрока «Металлиста», а нескольких, сразу же после того, как они набросились на судью с площадной бранью. Уважающий себя президент клуба на месте Александра Ярославского начал бы с того, что образцово наказал бы недисциплинированного футболиста, который подвел команду в важном матче. В нашем случае нарушитель всех существующих норм футбольного и просто человеческого поведения объявляется президентом своего клуба чуть ли не героем, и, конечно же, «жертвой». Если президент «Металлиста» не обдумает высказанные им, возможно сгоряча, обвинения в адрес «Динамо», то уже в ближайшее время стоит ожидать обвинений в «дешевых трюках» руководителей следующих соперников харьковской команды. При нынешнем уровне игры «Металлиста» поводов для этого долго ждать не придется. Что же касается «Динамо» и динамовских болельщиков, то они в рекомендациях господина Ярославского не нуждаются. Они и дальше вместе будут идти к новым победам через обидные поражения, без которых футбола не бывает. Репутацию и авторитет, который честно заработали динамовцы всех поколений нельзя «украсть». А тем, кто пытается это сделать, лучше попробовать выиграть в обозримом будущем хотя бы сотую часть того, что уже выиграло «Динамо».

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