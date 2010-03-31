Бенте: Зауэрланд понимает, что Поветкину сейчас Кличко не победить

Менеджер братьев Кличко Бернд Бенте заявил о том, что чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF и WBO украинец Владимир Кличко, вопреки заявлениям из промоутерской компании обязательного претендента на титул IBF Александра Поветкина, не будет избегать встречи с россиянином. «Мне кажется, что Зауэрланду хотелось бы, чтобы Поветкин сейчас дрался не с Кличко, – цитирует Бенте SPORTBOX.ru. – Видимо, они понимают, что у их боксера нет шансов победить в этом бою, и ищут для Поветкина лазейку с целью выиграть время и лучше подготовиться к поединку. В своем последнем бою против Моры Поветкин ничего не показал. Но мы готовы к поединку с ним и готовы провести его уже после летнего перерыва. Если же Поветкин почему-то, – из-за травмы или по другой причине не сможет боксировать, – нет проблем. Но мы будем боксировать против Поветкина, а не подавать заявку на освобождение Владимира от боя».