Повторная проба подтвердила допинг у российской лыжницы

Повторная допинг-проба российской лыжницы Алены Сидько, в конце декабря 2009 года попавшейся на употреблении запрещенного препарата, дала положительный результат. Повторный анализ подтвердил результат пробы «А», обнаружившей в организме спортсменки рекомбинантный эритропоэтин (rEPO), сообщает агентство «Весь спорт». Сидько не прошла допинг-конроль 26 декабря после победы в спринте классическим стилем на турнире «Красногорская лыжня» в Подмосковье. Анализ был готов к середине января, а первые сообщения в СМИ о допинге Сидько появились 26 января. 26 января исполком Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) дисквалифицировал спортсменку на два года. При этом 23 января президиум ФЛГР исключил Сидько из состава сборной России на Олимпиаду-2010, объяснив это решение лишним весом лыжницы. В конце января агентство «Весь спорт» сообщило, что Сидько отказалась от вскрытия контрольной пробы «В», однако был ли отказ зафиксирован в Российском антидопинговом центре, неизвестно. В итоге вскрытие повторной пробы было проведено в присутствии Сидько и ее адвоката. Анализ вновь показал наличие в организме лыжницы rEPO.