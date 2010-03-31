Формула-1. FIA опубликует правила поведения команд на Гран-при

FIA опубликует правила поведения в общественных местах для команд, гонщиков и персонала чемпионата в странах, принимающих Гран-при, с учетом местных законов, чтобы не допускать в будущем неприятностей со стороны властей. «Этот документ будет включать в себя перечень того, что можно, а что нельзя делать в странах, принимающих Гран-при, чтобы избежать проблем с властями», - заявил Рон Уокер, промоутер Гран-при Австралии? Gthtlftn F1news.ru. Напомним, во время проведения Гран-при Австралии, в ночь с пятницы на субботу, местная полиция имела претензии к Льюису Хэмилтону, когда британский гонщик решил порадовать болельщиков трюками за рулем дорожной машины на городской трассе. Гран-при Австралии выиграл действующий Чемпион Формулы-1 Дженсон Баттон из McLaren.